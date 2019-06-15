Медики выяснили, как дёшево избавиться от большого живота

Американские медики пришли к выводу, что имбирь способствует сжиганию висцерального жира, в том числе в области талии.

Об этом пишет Express со ссылкой на исследование, опубликованное Национальной медицинской библиотекой США.

В ходе эксперимента женщины-добровольцы были разделены на две группы: одни принимали две "дозы" экстракта имбиря по грамму в день в течение 12 недель, другие получали плацебо.

В результате участницы из первой группы отметили снижение аппетита и значительное уменьшение объема живота. Дополнительный бонус — у них отмечалось понижение уровня глюкозы в крови. При этом употребление пряности никак не повлияло на уровень холестерина.

Исследователи посоветовали готовить из имбиря напиток:

Отрезать кусочек корня размером с мизинец человека, измельчить и поместить в 150 миллилитров кипятка. После чего варить на медленном огне в течение 5-10 минут. Полученное следует процедить и пить, если нет противопоказаний от лечащего врача.

О том, какими ещё полезными свойствами обладает имбирь, ранее рассказывала "Правда.Ру".

Полезные свойства имбиря

В течение тысячелетий травники использовали корень имбиря для облегчения проблем с желудком. Благодаря своим естественным противовоспалительным эффектам имбирь также широко используется для:

лечения артрита,

высокого уровня холестерина,

менструальных спазмов и других заболеваний.

Имбирь, используемый в свежем виде или в виде порошкообразной специи, является распространенным ингредиентом во многих пищевых рецептах. Он также используется в лечебных целях. Специя сделана из корня растения, которое широко выращивается в более теплых частях Азии, Африки и Южной Америки.

Имбирь веками использовался для лечения широкого спектра заболеваний, в том числе:

Тошноты.

Диспепсии.

Морской болезни.

Утреннего недомогания.

Синдрома раздраженного кишечника (СРК).

Ревматоидного артрита.

Остеоартрита.

Мышечной боли (миалгии).

Боли в суставах (артралгии).

Менструальной боли (дисменореи).

Высокого уровня холестерина (гиперхолестеринемии).

Сахарного диабета.

Многие альтернативные практики также считают, что имбирь может помочь предотвратить болезни сердца, рак и болезнь Альцгеймера.

Польза имбиря для здоровья

Польза для здоровья имбиря может быть широко классифицирована, как желудочно-кишечная, противовоспалительная или метаболическая.

Желудочно-кишечная терапия

Ряд исследований подтвердили успокаивающее действие имбиря на желудок. В дополнение к ослаблению послеоперационной тошноты и рвоты, трава уменьшает симптомы укачивания и утреннего недомогания. Возможно, лучшим доказательством этого противорвотного эффекта являются люди, проходящие лечение рака.

Исследование, проведенное в 2012 году в Университете Рочестера, показало, что добавки с имбирем уменьшили тошноту после химиотерапии на 40 процентов. Наибольшее снижение наблюдалось у тех, кто принимал от 500 до 1000 мг.

Противовоспалительная терапия

Имбирь содержит противовоспалительное вещество, известное как гингерол, которое может помочь при хронической или острой боли. Но многочисленные исследования доказывают, что имбирь демонстрирует наибольшую эффективность в сочетании с альтернативными медикаментозными и натуральными противовоспалительными средствами. Это говорит о том, что имбирь может поддерживать, а не заменять стандартные обезболивающие средства, используемые для лечения артрита и других хронических или острых расстройств.

Метаболическая терапия

Существует ограниченное, но убедительное доказательство того, что имбирь может помочь при таких состояниях, как высокий уровень холестерина и высокий уровень сахара в крови.

Исследование, проведенное в 2008 году в Иране, пришло к выводу, что ежедневная добавка 3 граммов имбиря в течение 45 дней улучшает липидный профиль людей с высоким уровнем холестерина.

Триглицериды, общий холестерин и "плохой" холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) снижались, тогда как "хороший" холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) значительно увеличивался. Только снижение этих значений соответствует общему снижению риска сердечных заболеваний и инсульта.

Другие преимущества употребления имбиря

На сегодняшний день существует ограниченное количество доказательств того, что имбирь может предотвратить и даже лечить рак. Доказано, что гингерол замедляет рост определенных раковых клеток (особенно колоректальных и яичниковых клеток).

То же самое относится и к болезни Альцгеймера. Египетские ученые доказали, что гингерол может помочь предотвратить или замедлить развитие болезни Альцгеймера.

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