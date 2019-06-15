Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава Минздрава посетил в больнице пострадавших при стрельбе в Казани детей
Израильские военные сообщают об "обезглавливании" разведки ХАМАС
На Украине задумались о наказании Grundfos и Siemens "за помощь Крыму"
Сделай прививку – получи бонус: авиакомпании готовят акцию для пассажиров
В Лондоне обвиняют Москву в укрывательстве международных преступников
Американцы в панике скупают бензин
Хакеры, взломавшие полицию Вашингтона, обиделись на маленький выкуп
Сочувствующие евреям и арабам в Израиле сошлись в рукопашной в Нью-Йорке
Гражданская война: арабы и евреи забивают друг друга в Израиле

Медики выяснили, как дёшево избавиться от большого живота

Здоровье » Ваше здоровье

Американские медики пришли к выводу, что имбирь способствует сжиганию висцерального жира, в том числе в области талии.

Медики выяснили, как дёшево избавиться от большого живота

Об этом пишет Express со ссылкой на исследование, опубликованное Национальной медицинской библиотекой США.

В ходе эксперимента женщины-добровольцы были разделены на две группы: одни принимали две "дозы" экстракта имбиря по грамму в день в течение 12 недель, другие получали плацебо.

В результате участницы из первой группы отметили снижение аппетита и значительное уменьшение объема живота. Дополнительный бонус — у них отмечалось понижение уровня глюкозы в крови. При этом употребление пряности никак не повлияло на уровень холестерина.

Исследователи посоветовали готовить из имбиря напиток:

Отрезать кусочек корня размером с мизинец человека, измельчить и поместить в 150 миллилитров кипятка. После чего варить на медленном огне в течение 5-10 минут. Полученное следует процедить и пить, если нет противопоказаний от лечащего врача.

О том, какими ещё полезными свойствами обладает имбирь, ранее рассказывала "Правда.Ру".

Полезные свойства имбиря

В течение тысячелетий травники использовали корень имбиря для облегчения проблем с желудком. Благодаря своим естественным противовоспалительным эффектам имбирь также широко используется для:

  • лечения артрита,
  • высокого уровня холестерина,
  • менструальных спазмов и других заболеваний.

Имбирь, используемый в свежем виде или в виде порошкообразной специи, является распространенным ингредиентом во многих пищевых рецептах. Он также используется в лечебных целях. Специя сделана из корня растения, которое широко выращивается в более теплых частях Азии, Африки и Южной Америки.

Имбирь веками использовался для лечения широкого спектра заболеваний, в том числе:

  • Тошноты.
  • Диспепсии.
  • Морской болезни.
  • Утреннего недомогания.
  • Синдрома раздраженного кишечника (СРК).
  • Ревматоидного артрита.
  • Остеоартрита.
  • Мышечной боли (миалгии).
  • Боли в суставах (артралгии).
  • Менструальной боли (дисменореи).
  • Высокого уровня холестерина (гиперхолестеринемии).
  • Сахарного диабета.

Многие альтернативные практики также считают, что имбирь может помочь предотвратить болезни сердца, рак и болезнь Альцгеймера.

Польза имбиря для здоровья

Польза для здоровья имбиря может быть широко классифицирована, как желудочно-кишечная, противовоспалительная или метаболическая.

Желудочно-кишечная терапия

Ряд исследований подтвердили успокаивающее действие имбиря на желудок. В дополнение к ослаблению послеоперационной тошноты и рвоты, трава уменьшает симптомы укачивания и утреннего недомогания. Возможно, лучшим доказательством этого противорвотного эффекта являются люди, проходящие лечение рака.

Исследование, проведенное в 2012 году в Университете Рочестера, показало, что добавки с имбирем уменьшили тошноту после химиотерапии на 40 процентов. Наибольшее снижение наблюдалось у тех, кто принимал от 500 до 1000 мг.

Противовоспалительная терапия

Имбирь содержит противовоспалительное вещество, известное как гингерол, которое может помочь при хронической или острой боли. Но многочисленные исследования доказывают, что имбирь демонстрирует наибольшую эффективность в сочетании с альтернативными медикаментозными и натуральными противовоспалительными средствами. Это говорит о том, что имбирь может поддерживать, а не заменять стандартные обезболивающие средства, используемые для лечения артрита и других хронических или острых расстройств.

Метаболическая терапия

Существует ограниченное, но убедительное доказательство того, что имбирь может помочь при таких состояниях, как высокий уровень холестерина и высокий уровень сахара в крови.

Исследование, проведенное в 2008 году в Иране, пришло к выводу, что ежедневная добавка 3 граммов имбиря в течение 45 дней улучшает липидный профиль людей с высоким уровнем холестерина.

Триглицериды, общий холестерин и "плохой" холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) снижались, тогда как "хороший" холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) значительно увеличивался. Только снижение этих значений соответствует общему снижению риска сердечных заболеваний и инсульта.

Другие преимущества употребления имбиря

На сегодняшний день существует ограниченное количество доказательств того, что имбирь может предотвратить и даже лечить рак. Доказано, что гингерол замедляет рост определенных раковых клеток (особенно колоректальных и яичниковых клеток).

То же самое относится и к болезни Альцгеймера. Египетские ученые доказали, что гингерол может помочь предотвратить или замедлить развитие болезни Альцгеймера.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

10 Полезных Свойств Имбиря, о Которых Вы Никогда Не Слышали
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Глава Минздрава посетил в больнице пострадавших при стрельбе в Казани детей
Израильские военные сообщают об "обезглавливании" разведки ХАМАС
Влажный холодный компресс: применение, правила и показания
На Украине задумались о наказании Grundfos и Siemens "за помощь Крыму"
Сделай прививку – получи бонус: авиакомпании готовят акцию для пассажиров
В Лондоне обвиняют Москву в укрывательстве международных преступников
Американцы в панике скупают бензин
Хакеры, взломавшие полицию Вашингтона, обиделись на маленький выкуп
Чем полезно и вредно льняное масло
Сочувствующие евреям и арабам в Израиле сошлись в рукопашной в Нью-Йорке
Популярное
Происшествия
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани

Стрелок из Казани Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в 175-й школе, дал первые показания.

Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Происшествия
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Происшествия
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший учащийся
Происшествия
Учащиеся школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы
Соломон Соловьев Знак зодиака 12 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Как не допустить повторения боев на границе Киргизии и Таджикистана Игорь Буккер Любовь Степушова Запад нашёл замену Навальному Любовь Степушова
Происшествия
Психолог рассказала о причинах появления стрелков в школах
Происшествия
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Запад нашёл замену Навальному
Евросоюз
Запад нашёл замену Навальному
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников