Ученые сравнили, кто "полезнее" - свекровь или теща

В общественном сознании образ бабушки ассоциируется с помощью, доверием и теплом. Но, выяснили ученые, далеко не все бабушки одинаково "полезны" для своих внуков.

Так, независимые друг от друга группы ученых из Канады и Финляндии работали над крайне похожей задачей. Исследователи пытались выяснить, действительно ли дети, в воспитании которых участвует пожилая женщина, выживают чаще своих сверстников и живут более долгой и здоровой жизнью.

Для того, чтобы выяснить это, ученые из Канады и Финляндии провели масштабное исследование на основе исторических реестров, летописей и церковных книг своих стран. Так, оказалось, что дети, в воспитании которых принимала участие бабушка, действительно выживали гораздо чаще.

Но, что примечательно, только в том случае, если бабушка была матерью жены, а не мужа. Удивительно, но мать мужа на здоровье своих внуков, как правило, не влияла. Даже наоборот, указывают ученые, если свекровь была уже в преклонном возрасте, то вероятность выживаемости внуков, согласно имеющейся информации, снижалась на треть.

Ученые из Канады и Финляндии также выяснили, что бабушки способны воздействовать не только на здоровье потомства, но и на их количество. Так, женщины, чьи матери были живы на момент рождения их детей, зачастую имели на несколько детей больше, чем те представительницы прекрасного пола, чья мать на момент рождения их детей была уже мертва.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом любопытном исследовании ученых из Соединенных Штатов Америки. Так, исследователи выяснили, что нетрадиционная сексуальная ориентация крайне опасна для здоровья. Представители сексуальных меньшинств, считают американские ученые, намного чаще употребляют алкоголь, а также психотропные и наркотические вещества.

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