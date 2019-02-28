Стыд и помощь врача помогли австралийке похудеть вдвое

Жительница Австралии Александра Симонс смогла сбросить 62 килограмма лишнего веса благодаря хирургическому уменьшению желудка. Пойти на столь радикальный шаг 32-летнюю жительницу штата Квинсленд побудило чувство стыда.

— Я боялась даже есть в общественных местах. Я пряталась в туалетах, где могла втайне поесть, не вызывая осуждения окружающих, — рассказала Александра изданию News.com.au.

Проблемы с весом у женщины начались после рождения ребенка. На операцию она решилась, когда масса ее тела достигла отметки в 130 килограммов. Однако, одной помощи хирургов для достижения поставленной цели оказалось недостаточно. После уменьшения желудка Александра три года посвятила физическим упражнениям. Сейчас она ожидает второго ребенка.

Чтобы воодушевить других страдающих лишним весом людей на решение своей проблемы австралийка выложила в Instagram впечатляющие фотографии, на которых видно, как постепенно улучшалась ее фигура.

Лишний вес часть становится причиной разрушения личной жизни человека. Так, несколько дней назад "Правда.Ру" сообщала, что певица Маша Распутина выгнала из квартиры своего мужа за то, что он набрал 5 килограммов за новогодние праздники.

Источник фото: страничка Александры Симонс в Instagram.

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