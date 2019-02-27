Перечислены семь признаков образования тромба

Тромбы, как известно, чрезвычайно опасны для здоровья и даже жизни человека. Они представляют собой сгусток крови, возникающий в том случае, когда кровь становится густой и плотной.
Чтобы обезопасить себя, необходимо знать основные симптомы образования тромбов. Специалисты в медицине перечислили семь основных таких признаков.
Так, заявляют ученые, многие из тех пациентов, у кого тромб был в нижних конечностях, рассказывали, что постоянно чувствовали судороги в ногах. Врачи советуют срочно обратиться за профессиональным медицинским советом тем, кто часто испытывает судороги.
Также стоит серьезно отнестись и к так называемому "покалыванию" в конечностях, рассказывают специалисты. Это тоже может быть одним из симптомов образования тромбов. Онемение — один из классических симптомов недуга, указывают ученые.
Тромб, поясняют специалисты, затрудняет ход крови по человеческому организму. В следствие этого, что естественно, кожа теряет свой цвет и становится бледной. В таком случае также стоит обратиться к врачу.
Помимо этого, указывают ученые, симптомами образования тромба могут являться боли в спине, изменение температуры кожи, чрезмерное потоотделение и одышка.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Австрии открыли растение, способное продлевать молодость. Растет чудесный цветок в Японии, а с местного языка его название переводится как "завтрашний день".
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