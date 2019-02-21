Ученые из США: нетрадиционная ориентация опасна для здоровья

Ученые из Соединенных Штатов Америки выступили с любопытным заявлением. Так, специалисты считают, что нетрадиционная сексуальная ориентация может пагубно влиять на человеческий организм.
Чтобы прийти к столь любопытному выводу, американские ученые провели масштабное и интересное исследование. Пронаблюдав за образом жизни, самочувствием и здоровьем представителей сексуальных меньшинств и людей с традиционными сексуальными предпочтениями, исследователи пришли к выводу, что гомосексуальность опасна для здоровья.
Дело в том, что, согласно проведенному исследованию, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией намного чаще употребляют алкоголь, а также психотропные и наркотические вещества. К тому же, представители сексуальных меньшинств демонстрируют рискованное поведение в плане интимной близости.
Более того, указывают специалисты из Соединенных Штатов Америки, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, например, чаще страдают от недугов, передающихся половым путем.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Австрии выяснили, как продлить молодость. Так, заявили специалисты, для этого понадобится японское растение ашитаба. Примечательно, что с японского языка название этого растения переводится как "завтрашний день".
Фото: Википедия.
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