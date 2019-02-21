Российские мужчины чаще всего умирают от болезней сердца

Болезни систем кровообращения стали главной причиной смертности мужчин в России, об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Отмечается, что из-за болезни систем кровообращения и, в частности, инфарктов и инсультов, в 2017 году умерло 102 тысячи мужчин трудоспособного возраста от 16 до 59 лет. Еще около 87 тысяч российских мужчин скончались в результате воздействия внешних причин - несчастные случаи, аварии, убийства. Замыкает тройку наиболее частых причин смертей - смертность от рака (42 тысячи мужчин).
По данным службы статистики, за 2017 года в Российской Федерации умерло более 317 тысяч мужчин трудоспособного возраста.
Ранее Росстат опубликовал доклад, в котором говорилось о сокращении населения страны впервые за прошедшие десять лет. Численность населения России за 2018 год уменьшилось на 86 тысяч человек, а число умерших превысило число родившихся на 13%. Специалисты отметили прирост населения только в 21 субъекте страны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что более 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с чрезмерным употреблением алкоголя. Высокая смертность от алкоголя стала результатом не только острых отравлений, но и последствием его длительного употребления.
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