Медики: курильщики могут ослепнуть к старости

Люди, выкуривающие за день более 20 сигарет, теряют способность различать цвета быстрее, чем остальные, и рискуют к старости остаться без зрения. Об этом сообщает медицинский журнал Psychiatry Research, ссылаясь на проведенное американскими специалистами исследование.

Медики на протяжении пяти лет наблюдали за группой из семи заядлых курильщиков и контрольной группой некурящих, тщательно фиксируя изменения в здоровье и тех, и других. У всех исследуемых не было никаких проблем со зрением, в том числе и наследственных.

Затем специалисты проверили остроту зрения каждого участника эксперимента из обеих групп. Выяснилось, что некурящие приблизительно в два раза превосходили курильщиков по контрастности зрения. Добровольцы без вредной привычки лучше распознавали геометрические фигуры.

Ученые предположили, что такой результат может быть связан с прямым воздействием табачного дыма на глаза курильщиков. Второй возможной причиной снижения контрастности зрения могло стать сужение сосудов в сетчатке глаз. Свои выводы исследователи планируют проверить с помощью второго эксперимента, в котором они проследят изменения в зрении людей, отказавшихся от табака.

Напомним, что на сегодняшний день курение считается одной из главных причин ранних смертей на планете. По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, в год от курения умирает более 6 миллионов человек.

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