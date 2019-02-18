Медики: курильщики могут ослепнуть к старости

Люди, выкуривающие за день более 20 сигарет, теряют способность различать цвета быстрее, чем остальные, и рискуют к старости остаться без зрения. Об этом сообщает медицинский журнал Psychiatry Research, ссылаясь на проведенное американскими специалистами исследование.
Медики на протяжении пяти лет наблюдали за группой из семи заядлых курильщиков и контрольной группой некурящих, тщательно фиксируя изменения в здоровье и тех, и других. У всех исследуемых не было никаких проблем со зрением, в том числе и наследственных.
Затем специалисты проверили остроту зрения каждого участника эксперимента из обеих групп. Выяснилось, что некурящие приблизительно в два раза превосходили курильщиков по контрастности зрения. Добровольцы без вредной привычки лучше распознавали геометрические фигуры.
Ученые предположили, что такой результат может быть связан с прямым воздействием табачного дыма на глаза курильщиков. Второй возможной причиной снижения контрастности зрения могло стать сужение сосудов в сетчатке глаз. Свои выводы исследователи планируют проверить с помощью второго эксперимента, в котором они проследят изменения в зрении людей, отказавшихся от табака.
Напомним, что на сегодняшний день курение считается одной из главных причин ранних смертей на планете. По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, в год от курения умирает более 6 миллионов человек.
Читайте также: Депутат предложил строить больницы и школы за счет горожан
На Урале откроют музей русского горя
Сахалинские полицейские тащили собаку за машиной для "тренировки"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Польские СМИ задаются вопросом, а выгодно ли Польше быть союзником США? И приходят к неутешительным выводам: "Добродетель потеряли, ни рубля не приобрели".
Задача государства - увеличить доходы всех людей, независимо от места их проживания.
Депутаты Государственной Думы рассматривают инициативу о запрете на покупку автомобиля, если у водителя нет гаража или парковочного места.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".