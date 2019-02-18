В России увеличилась смертность от болезней органов пищеварения

Сотрудники Минздрава России проанализировали статистику смертности с 2012 по 2017 и установили, что количество смертей от болезней пищеварительных органов стремительно увеличивается.

В ведомстве пояснили, по состоянию на 2017 год количество человек умерших от пищеварительной инфекции составляло 63,3 на 100 000 человек. Если сравнивать с аналогичным показателем за 2012 год (49,5 на 100 000 человек) наблюдается увеличение смертности на 28,1%.

Всего за 2017 год от болезней пищеварительной системы умерли почти 93 тысячи человек. Сотрудники Минздрава отмечают, что в 2012 году от аналогичных недугов скончались чуть более 70 тысяч человек.

Напомним, "Правда.Ру" рассматривала методы борьбы с таким серьезным заболеванием как рак желудка. Также "Правда.Ру" рассказывала читателям о правильном питании при проблемах с желудком.

Читайте также:

Как проводится лечение рака желудка и какие методы наиболее эффективны?

Чем питаться, если желудок не в порядке

Секреты здорового желудка