В России увеличилась смертность от болезней органов пищеварения

Сотрудники Минздрава России проанализировали статистику смертности с 2012 по 2017 и установили, что количество смертей от болезней пищеварительных органов стремительно увеличивается.
В ведомстве пояснили, по состоянию на 2017 год количество человек умерших от пищеварительной инфекции составляло 63,3 на 100 000 человек. Если сравнивать с аналогичным показателем за 2012 год (49,5 на 100 000 человек) наблюдается увеличение смертности на 28,1%.
Всего за 2017 год от болезней пищеварительной системы умерли почти 93 тысячи человек. Сотрудники Минздрава отмечают, что в 2012 году от аналогичных недугов скончались чуть более 70 тысяч человек.
Напомним, "Правда.Ру" рассматривала методы борьбы с таким серьезным заболеванием как рак желудка. Также "Правда.Ру" рассказывала читателям о правильном питании при проблемах с желудком.
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