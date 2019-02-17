Ученые назвали сахар виновником быстрого развития рака

Исследователи из Онкологического центра имени Андерсона в Соединенных Штатах провели исследование и заключили, что частое употребление в пищу сахара и сахаросодержащих продуктов способствует увеличению риска развития рака. Об этом сообщается в американском специализированном медицинском журнале Cancer Research.

Свои теоретические выводы ученные проверили на двух группах мышей. Одну группу кормили едой с большим содержанием сахарозы. Мыши из контрольной группы придерживались крахмальной диеты с полным отсутствием сахара.

Результаты эксперимента показали, что у мышей, питавшихся продуктами с высоким содержанием сахара, наблюдался быстрый рост злокачественных опухолей.

Ученые отмечают, что высокофруктозный сироп и столовый сахар также способствовали росту метастазов в организмах подопытных. Сироп, говорится в статье, содержится в конфетах, мороженном, варенье и йогуртах.

Интерес исследователей к этому вопросу связан с резким повышением уровня заболеваемости раков, среди американских подростков и детей. Специалисты предполагают, что это может быть связано с ожирением.

Напомним, ранее "Правда.Ру" писала про инициативу Роспотребнадзора в рамках работы над повышением качества жизни граждан России. Ведомство активно изучает опыт зарубежных методик борьбы с ожирением и рассматривает возможность их применения в стране.

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