Ученые назвали сахар виновником быстрого развития рака

Исследователи из Онкологического центра имени Андерсона в Соединенных Штатах провели исследование и заключили, что частое употребление в пищу сахара и сахаросодержащих продуктов способствует увеличению риска развития рака. Об этом сообщается в американском специализированном медицинском журнале Cancer Research.
Свои теоретические выводы ученные проверили на двух группах мышей. Одну группу кормили едой с большим содержанием сахарозы. Мыши из контрольной группы придерживались крахмальной диеты с полным отсутствием сахара.
Результаты эксперимента показали, что у мышей, питавшихся продуктами с высоким содержанием сахара, наблюдался быстрый рост злокачественных опухолей.
Ученые отмечают, что высокофруктозный сироп и столовый сахар также способствовали росту метастазов в организмах подопытных. Сироп, говорится в статье, содержится в конфетах, мороженном, варенье и йогуртах.
Интерес исследователей к этому вопросу связан с резким повышением уровня заболеваемости раков, среди американских подростков и детей. Специалисты предполагают, что это может быть связано с ожирением.
Напомним, ранее "Правда.Ру" писала про инициативу Роспотребнадзора в рамках работы над повышением качества жизни граждан России. Ведомство активно изучает опыт зарубежных методик борьбы с ожирением и рассматривает возможность их применения в стране.
Читайте также: BMC Medicine: "белковая диета" уменьшает тягу к еде
National Interest: новый российский ПТРК станет "убийцей танков НАТО"
Средиземноморская диета лечит от депрессии
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Украина, обвиняя РФ в нарушении Будапештского договора, забывает, что первая нарушила его. На 12 ножевых ударов мы ответили одним, считает эксперт "Правды.Ру".
Депутат Верховной рады и кандидат на пост президента Украины Сергей Тарута заявил, что Украина может нарастить добычу природного газа и снабжать им Европу.
Депутаты Государственной думы рассматривают инициативу о запрете на покупку автомобиля, если у водителя нет гаража или парковочного места.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".