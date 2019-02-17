BMC Medicine: "белковая диета" уменьшает тягу к еде

Употребление продуктов, содержащих белок, ускоряет обмен веществ в организме человека и снижает аппетит, об этом сообщает зарубежное специализированное медицинское издание BMC Medicine.
Отмечается, что употребление куриных яиц, куриной грудки, мяса тунца, красной чечевицы, запеченных бобов и миндаля способствует улучшению процесса метаболизма, также уменьшая тягу к еде до 60%. Такой эффект достигается благодаря высокому уровню содержания белка в перечисленных продуктах.
Подобная диета, указывают в статье, наиболее действенна для борьбы с глубинным жиром, представляющим для человека серьезную угрозу, поскольку он образуется по соседству с жизненно важными органами.
По словам иностранных специалистов, "белковую" диету лучше всего совмещать с регулярными физическими нагрузками низкой и средней интенсивности и отказом от всего сладкого. Диетологи советуют добавить в рацион побольше продуктов, богатых клетчаткой.
Ранее, "Правда.Ру" писала про инициативу Роспотребнадзора, озвученную главой ведомства Анной Поповой. По ее словам, ведомство изучит опыт зарубежных методик борьбы с ожирением и рассмотрит возможность их применения в стране в рамках работы над повышением качества жизни граждан России.
"Правда.Ру" также писала о том, что согласно данным Роспотребнадзора, 63% смертей в России происходят из-за неправильного питания. По смертности от курения и алкоголя Россия опережает другие страны Европы.
Читайте также: Физические нагрузки "омолаживают" мозг на десять лет
Спешащая к выходу пенсионерка сломала руку школьнице в автобусе
Третье поколение экипировки "Ратник" оборудуют микробеспилотником
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Украина, обвиняя РФ в нарушении Будапештского договора, забывает, что первая нарушила его. На 12 ножевых ударов мы ответили одним, считает эксперт "Правды.Ру".
Депутат Верховной рады и кандидат на пост президента Украины Сергей Тарута заявил, что Украина может нарастить добычу природного газа и снабжать им Европу.
Депутаты Государственной думы рассматривают инициативу о запрете на покупку автомобиля, если у водителя нет гаража или парковочного места.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".