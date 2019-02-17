BMC Medicine: "белковая диета" уменьшает тягу к еде

Употребление продуктов, содержащих белок, ускоряет обмен веществ в организме человека и снижает аппетит, об этом сообщает зарубежное специализированное медицинское издание BMC Medicine.

Отмечается, что употребление куриных яиц, куриной грудки, мяса тунца, красной чечевицы, запеченных бобов и миндаля способствует улучшению процесса метаболизма, также уменьшая тягу к еде до 60%. Такой эффект достигается благодаря высокому уровню содержания белка в перечисленных продуктах.

Подобная диета, указывают в статье, наиболее действенна для борьбы с глубинным жиром, представляющим для человека серьезную угрозу, поскольку он образуется по соседству с жизненно важными органами.

По словам иностранных специалистов, "белковую" диету лучше всего совмещать с регулярными физическими нагрузками низкой и средней интенсивности и отказом от всего сладкого. Диетологи советуют добавить в рацион побольше продуктов, богатых клетчаткой.

Ранее, "Правда.Ру" писала про инициативу Роспотребнадзора, озвученную главой ведомства Анной Поповой. По ее словам, ведомство изучит опыт зарубежных методик борьбы с ожирением и рассмотрит возможность их применения в стране в рамках работы над повышением качества жизни граждан России.

"Правда.Ру" также писала о том, что согласно данным Роспотребнадзора, 63% смертей в России происходят из-за неправильного питания. По смертности от курения и алкоголя Россия опережает другие страны Европы.

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