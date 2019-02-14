Популярное лекарство от кашля оказалось опасным для сердца

Национальное агенство Франции по безопасности лекарственных средств остановило действие регистрационных паспортов всех препаратов, содержащих вещество фенспирид, и приступило к их изъятию из свободной продажи, говорится в заявлении французской службы здравоохранения.

В России данное вещество содержит препарат "Эреспал", продающийся в аптеках как в виде сиропа, так и в таблетках. Лекарство применяется для лечения воспалительных процессов и инфекций дыхательных путей, а также для лечения бронхиальной астмы.

Как отмечают французские СМИ, длительное употребление препарата может вызвать риск остановки сердца. В российском представительства компании, производящей "Эреспал", уточнили, что к обсуждению ситуации подключилось Министерство здравоохранения России. Не исключается вероятно того, что в скором времени лекарство исчезнет из российских аптек.

Ранее, "Правда.Ру" писала о прогнозе представителей Аптечной гильдии России и экспертов, предрекавших 10% рост цен на медикаменты в 2019 году. Цены возрастут из-за повышения курсов валют, что больше всего относится к импортным лекарствам. Однако и отечественные производители тоже не исключают повышения стоимости своей продукции. Причиной этой меры они назвали использование зарубежных компонентов в производстве.

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