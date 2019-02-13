Минздрав России: главная причина смертности подростков - несчастные случаи

Главной причиной смертности несовершеннолетних россиян являются несчастные случаи, заявили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

Такой информацией с общественностью поделился ведущий внештатный детский специалист-гематолог Минздрава РФ, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

Так, рассказал Александр Румянцев, 7 % детей, ушедших из жизни до года, погибли из-за несчастных случаев. Из тех, кто умер на втором году жизни, погибших из-за несчастных случаев в разы больше — 40 %, отмечает специалист. И у 90 % тех, указывает Александр Румянцев, что умерли к своему совершеннолетию, причиной смерти стал какой-либо несчастный случай.

Ведущий внештатный детский специалист-гематолог Министерства здравоохранения Российской Федерации отметил, что несчастные случаи — главная неинфекционная причина смертности в России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британские ученые выяснили, в каком возрасте люди наиболее счастливы. Так, оказалось, что наиболее счастливы те, кому 16 или же 70 лет. Больше всего, отмечают ученые, депрессии и плохому настроению подвержены люди среднего возраста.

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