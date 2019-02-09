Онищенко рассказал, что современные смартфоны вызывают рак

Заместитель представителя комитета Государственной думы Российской Федерации по науке и образованию Геннадий Онищенко рассказал о влиянии смартфонов на развитие рака.

Так, по словам Геннадия Онищенко, влияние современных мобильных телефонов на развитие онкологических заболеваний научно доказано. По словам специалиста, это не какая-либо гипотеза или субъективные эмоции, а факты и объективные данные.

Геннадий Онищенко напомнил, что в далеком 2003 году специалисты выпустили санитарные правила по работе с современными гаджетами. Так, например, отметил Онищенко, в своде правил отмечается, что школьникам нельзя работать со смартфонами больше часа в день.

Так, отметим, заместитель представителя комитета Государственной думы Российской Федерации по науке и образованию прокомментировал исследование специалистов из Германии. Ранее, напомним, "Правда.Ру" подробно писала о научных изысканиях немецких экспертов. Они составили рейтинг современных смартфонов с самым высоким уровнем излучения. Так, наиболее вредными для здоровья смартфонами оказались телефоны от компаний OnePlus и Xiaomi.

Ранее "Правда.Ру" также писала о том, что, по словам Геннадия Онищенко, главная угроза долголетию мужчин — одиночество.

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