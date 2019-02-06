Мода на заменители молока может привести к эпидемии остеопороза

Молодые люди за последние 20 лет сократили употребление коровьего молока на 30 процентов по причине пристрастия к заменителям растительного происхождения, сообщает Pora.ru.

Этот факт установили британские ученые, определив, что у любителей соевого, миндального и кокосового молока регистрируется дефицит витамина D. Одновременно происходит нарушение обмена веществ, увеличивается вес, снижается иммунитет.

Мало того, у таких людей плохо усваивается кальций. В 73 процентов случаев это приведет к развитию остеопороза, повышению хрупкости костей и увеличению частоты переломов.

Для молодых людей 18-35 лет крайне важно наличие в рационе молочных продуктов животного происхождения. При отказе, например, от козьего и коровьего молока человечество через несколько поколений столкнется с повышенной ломкостью костей. Остеопороз станет таким же привычным, как насморк, предупреждают специалисты.

Pora.ru напоминает, остеопороз — буквально "пористость костей" или "дырчатая кость" — это заболевание скелета по причине снижения прочности и нарушения структуры костей. Кости истончаются, становятся хрупкими, что приводит к частым переломам. Из-за скрытого характера развития остеопороз называют "безмолвной эпидемией".

Фото: Гастроном

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