Не допустить эпидемии кори: в Москве госпитализируют пациентов с сыпью

По распоряжению Департамента здравоохранения Москвы всех больных с жалобами на сыпь и покраснение кожи следует немедленно госпитализировать в стационарные лечебные учреждения. Об этом сообщает издание Readovka News со ссылкой на слова одной из своих читательниц.

По словам женщины, об этом ей сказали медики бригады скорой помощи, прибывшие на вызов вечером вторника, 5 февраля. У годовалого ребенка москвички обострилась аллергия: кожа покраснела и на ней появилась сыпь. Медики приняли решение госпитализировать малыша, сославшись на некое распоряжение столичного Департамента здравоохранения, предписывающее отправлять в стационары всех больных с похожими симптомами, независимо от причин их возникновения. Такие решение, уточнили врачи, принято в связи с участившимися случаями заболевания корью.

В издании подчеркивают, что получить комментарий от представителей Департамента здравоохранения Москвы не удалось.

Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что 2 февраля из московского хостела "Тут как дома" с симптомами кори были госпитализированы 25 человек. Позднее, число заболевших увеличилось, и врачи были вынуждены привить от кори более 1,3 тысяч человек, среди которых были работники хостела, его посетители, а также работники соседних стройплощадок. Также поступала информация о том, что с 25 января в двух школах Москвы были зарегистрированы очаги заболеваемостью корью. В Роспотребнадзоре сообщили, что заболевшие учащиеся не были привиты.

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