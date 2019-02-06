Врач: российские женщины заболевают раком из-за кризиса.

Врачи отмечают рост заболеваемости раком в России. За 2018 год страшный диагноз получили 617 тысяч человек, что на 20 тысяч больше, чем в предыдущем году. При этом, болеют чаще женщины — рост мужской заболеваемости составил 7,3%, а женской — 15,5.
Специалисты объясняют увеличение числа зафиксированных случаев рака ранней диагностикой и информированностью граждан, которые стали регулярнее проходить обследования. А так как женщины посещают клиники чаще, чем мужчины, то и онкология у них выявляется эффективней. Еще один фактор, повлиявший на статистику — это легкая выявляемость рака шейки матки в сравнении с другими онкозаболеваниями.
Онколог Дмитрий Шепеляев полагает, что дело не только в числе диагнозов, но и в реальном повышении количества больных, и это объясняется социальными причинами. По мнению врача, всплеск заболеваемости раком всегда обнаруживается через пять лет после социальных или экономических потрясений в стране, и сейчас мы наблюдаем проявление этой закономерности. Влияние социальных факторов подтвенрждает одну из распространенных версий основной причины рака.
— Теоретически можно объяснить рост онкобольных иммунной депрессией, потому что мозги здорово связаны с иммунной системой, а уж она связана с образованием злокачественных новообразований. То есть рак — это опосредованное заболевание иммунной системы, — сообщил специалист агенству Ura. ru.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что детский онколог Минздрава РФ провел эксперимент по отказу от куренния.
Источник фото: pxhere.com
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