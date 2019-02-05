Спать на левом боку полезно для здоровья и продления жизни

Лучше всего спать на боку, уверены норвежские и датские специалисты. Ученые в течение двух лет наблюдали за группой, состоящей из более тысячи человек, и их привычками спать в той или иной позе. Они проверяли идею о связи состояния здоровья человека с любимой позой во время сна, сообщает Pora.ru.
Как оказалось, те, кто предпочитают спать на боку, способен быстро восстанавливаться. Да и здоровье у них крепче, чем у тех, кто привык, например, спать на спине или животе.
Примечательно, что женщины, спящие на боку, живут дольше. Ученые в ходе исследования отметили, что слабому полу вообще свойственно больше времени спать в положении на боку, чем мужчинам. Эксперты связали этот факт с более крепким физическим здоровьем женщин, почему они и живут дольше. Специалисты также объяснили с научной точкой зрения, что полезно спать не просто на боку, а именно на левом. Предпочтение этой позы связывается с ассиметричным расположением органов желудочно-кишечного тракта. Преимущество такого сна выражается в пользе для функционирования кишечника.
Если человек лежит на левом боку, его желудок находится ниже пищевода, что улучшает работу ЖКТ, избавляет от запоров, изжоги, синдрома раздраженного кишечника. Кроме того, сон на левом боку помогает активизации кровотока, что стимулирует движение лимфы. Шлаки и токсины быстро выводятся из организма. Да и мозг питается более качественно за счет полноценного снабжения кровью. Еще одна польза привычки спать на левом боку - уменьшение храпа и непроизвольных остановок дыхания во сне, что при лишнем весе повышает риск преждевременной смерти.
Однако ученые предупреждают, что такая поза подходит не всем. Людям, перенесшим инфаркт, или страдающим сердечной недостаточностью, сон на левом боку противопоказан.
Фото: КРАСОТКА.инфо
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