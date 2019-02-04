Исследователи: воздух в самолете может быть опасен для здоровья

Как сообщает сайт medpulse.ru, в Великобритании члены профсоюза выступили с заявлением о том, что необходимо срочно решить проблему загрязненного воздуха в самолетах, так как это может отрицательно сказаться на здоровье пассажиров и членов экипажа.

Тема качества воздуха в самолетах появилась в связи с инцидентом, когда самолет британских авиалиний через 1,5 часа после взлета вернулся в Достон, так как несколько человек из членов экипажа почувствовали себя плохо. Причина - неприятный запах на борту суда. В итоге 10 человек оказались в больнице, 3 человека проходили серьезный курс лечения. Это не единственный инцидент такого характера.

На борт самолета иногда проникает воздух из двигателей. Токсичные пары, оказавшиеся в салоне, могут стать причиной плохого самочувствия. В прошлом году даже был случай, когда пассажиры одного из рейсов стали свидетелями того, как члены экипажа надели маски после появления неприятного запаха в салоне.

В такой ситуации у пассажиров самолета может произойти аэротоксический синдром, сопровождаемый тошнотой, головокружением, головной болью, проблемами с дыханием и зрением.

В прошлом году 34-летний член экипажа Мэтт Басс скончался по причине аэротоксического синдрома. По мнению членов профсоюза, авиакомпании не понимают всю серьезность положения, организация настаивает на проведении дополнительного исследования.

Представители авиакомпаний отвечают, что авиалайнеры не используют, если есть какая-то угроза для здоровья людей. Пассажиров и членов экипажа призывают всегда сообщать об обнаружении какой-либо угрозы, чтобы ее можно было быстро устранить.

Кроме того, представители авиакомпаний сообщили, что качество воздуха проверяется уже много лет, и проведенные исследования не показали, что наличие запахов в самолете может повлиять на состояние здоровья.

Несколько авиакомпаний сообщили о том, что они будут использовать новые воздушные фильтры в авиалайнерах, с целью снижения рисков появления аэротоксического синдрома.

Фото: МедикФорум

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