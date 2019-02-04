Российские специалисты создадут мобильный аппарат по очистке крови

Оборудование — переносной портативный аппарат для диализа — в настоящее время разрабатывается учеными в Москве. Устройство, позволяющее проводить очищение крови вне больничных стен, помещается в рюкзаке, сообщает Pora.ru.

Разработчики видят необходимость и пользу создания мобильного устройства в том, чтобы облегчить жизни больных с почечной недостаточностью. Пациенты вынуждены постоянно и по три-четыре часа находиться в диализных центрах, затем необходимо применять новый раствор. Новое устройство рассчитано на сутки и более. Это дает шанс пациентам в течение дня вести привычный образ жизни, а также снизить риск перитонита и стоимость самой процедуры.

Разработка выполнена как рюкзак с трубками, которые соединяются с катетером, который установлен на животе пациента. Через катетер происходит забор раствора, его очищение и возврат. Специальные фильтры с активированным углем осуществляют очистку. Кроме того, в рюкзаке находятся аккумуляторы, система управления и насосы, которые качают раствор.

Мобильное устройство дает возможность лечить пациентов на расстоянии, что особенно важно для тех больных, кто живет в отдаленных от диализного центра регионах.

Фото: propochki.info

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