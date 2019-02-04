Спустя 33 года минздрав добавит рак в "болезни Чернобыля"

Минздрав планирует расширить перечень заболеваний, возникших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба ведомства. В список будут добавлены ишемическая болезнь сердца и рак.

Проект постановления размещен на портале федеральных нормативно правовых актов. В записке к документу поясняется, что специалисты установили связь между длительных лучевым воздействием на человека и возникновением злокачественных новообразований.

Авторы документа подчеркивают, что малые дозы облучения не опасны для человека и негативные последствия для здоровья носят "случайный характер". В перечень не были включены доброкачественные образования, поскольку их появление не зависит от воздействия радиации.

В законную силу предложенный министерством проект вступит 1 января 2020 года. Указанный в нем список заболеваний будет влиять на установку причин смерти, болезней и инвалидности.

Ранее, "Правда.Ру" писала о том, более 18 миллионов случаев заболевания раком выявлено в мире за 2018 год, около 9,6 миллиона человек скончались от этой болезни. "Правда.Ру" напоминает и о том, что 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком - о способах профилактики заболевания напомнила эксперт Центра молекулярной диагностики Ольга Шипулина.

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