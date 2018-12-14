Как безопасно отлепить от металла примерзший язык

Как сообщает pora.ru, наступила "пора прилипших языков" и особенно это касается любознательных детей.
На морозе такие эксперименты в детстве проводили, пожалуй, все. Рекомендациями, как аккуратно помочь пострадавшему отлипнуть от металла, поделилась Екатерина Иванова, врач общей практики московской поликлиники №109.
Если ребенок прилип языком, его нельзя ругать, он и так напуган. Некоторые пытаются отдирать язык силой или отогревают металлический предмет огнем из зажигалки. Это недопустимо. В этом случае пригодится теплая или прохладная вода, которой поливают на язык. Хороший способ — подышать на него, согревая.
После "отлипания" на языке образуются ранки, их следует обработать раствором хлоргексидина. Также отлично справляется с повреждениями и помогает им быстро зажить ромашка аптечная. Полоскание отваром в течение нескольких дней поможет вернуть нормальное состояние языку.
Несколько дней, пока не заживет ранка, придется посидеть на жидкой пище или пюре, избегая употребления острых блюд.
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