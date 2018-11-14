Организм человека стареет из-за кишечных бактерий

Недавно был опубликован вывод швейцарских ученых об одной из причин, влияющей на старение организма. Оказалось, что бактерии, живущие в кишечнике, активно "помогают" этому нежелательному для человека процессу, сообщает pora.ru.
Эксперты из Лозанны, чтобы прийти к такому умозаключению, провели опыты на мушках. Выяснилось, что кишечная микрофлора влияет на иммунную систему, метаболизм, а также риск развития онкологии и других заболеваний. Скорость старения организма тоже находится в одной связке с присутствующими в кишечнике бактериями.
Ученые полагают, что работает система "свой-чужой", и все живые существа находятся в прямой зависимости от нее. Именно ею распознаются "хорошие" и "плохие" кишечные бактерии. Опыты с мушками показали: нарушение функций данной системы ведет к дисбактериозу и активной выработке молочной кислоты, провоцирующей воспалительные процессы.
На упорядочение работы системы "свой-чужой" влияет ген PGRP-SD. Если он поврежденный, "хорошие" бактерии непременно попадут под "тяжелую руку" иммунитета. Из-за этого и происходит стимуляция роста кишечной флоры, которая негативно влияет на общее состояние здоровья. У подопытных мушек от этого воздействия, как отметили эксперты, сократилась продолжительность жизни, и разрушились кишечные клетки.
Фото: alrai.com
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