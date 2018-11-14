Первые морозы вызывают стресс организма

Врачи предупреждают россиян об остром стрессовом состоянии организма в результате наступления первых морозов. От этой ситуации страдает работоспособность всех внутренних органов. Это связано с переходом от комфортной теплой температуры к низкой и холодной, сообщает pora.ru. Медики объясняют, что в человеческом мозге под воздействием минусовой температуры активно вырабатываются стрессовые, или контринсулярные гормоны. Происходит постепенное сужение внешних сосудов и расширение внутренних (у органов) для обеспечения лучшего "обогрева".

Здоровый человек запросто перенесет эти изменения. А у "хроников" и "сердечников" есть большие риски заболеть.

Врачи в сезон наступивших морозов рекомендуют, прежде всего, не допускать переохлаждения организма. Для этого надо надевать одежду в три слоя, чтобы образующийся воздух между слоями усиливал тепло. На ногах советуют носить теплые носки из натуральной шерсти (верблюда, яка, козы и пр.). Кроме того, спасут от холода и шерстяные стельки в обуви.

Врачи напоминают и о размере зимней обуви: он должен быть немного больше, чем привычный, что позволит крови нормально циркулировать, а значит, предотвратить замерзание ступней.

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