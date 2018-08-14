Названы правильные действия при покупке сока

Внимательное изучение упаковки поможет выбрать полезный сок, убеждены в Роскачестве. Именно на коробке или банке будет информация о том, что за напиток внутри: нектар или сок, восстановленный или прямого отжима.

По словам директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой, не важно сделан продукт по ГОСТу или техрегламенту. Если напиток разбавлялся, то на нам будет написано, что это нектар. Эксперт также посоветовала обратить внимание на фразы: "изготовленный из концентрированного сока", "из концентрированного сока и пюре". Все это соки восстановленные. Самый полезный напиток отжимают на предприятии, потом пастеризуют и упаковывают.

В случае, если покупатель хочет приобрести нектар, морс или сокосодержащий напиток, необходимо обратить внимание на минимальный объем сока или пюре.

Кроме того, нельзя забывать и о сроке годности и правилах хранения открытой упаковки. Выбирая банку, покупатель не должен брать помятую, вскрытую или поврежденную, подчеркнули в Росквачество. В противном случае продукт может оказаться небезопасным.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как выбрать полезные мюсли. Так, если в составе есть сахар — мюсли уже не подойдут в качестве диетического продукта и в целом, скорее относятся к десертным блюдам, нежели к здоровой пище. Мед — более полезный подсластитель, но также не рекомендуется тем, кто следит за весом, поэтому лучше обратить внимание на кранчи без этого ингредиента. Второй важный пункт состава — масло, на котором происходит обжарка. При приготовлении качественных мюсли обычно используется подсолнечное. Словосочетание "растительное масло" в составе может означать пальмовое масло, безопасность которого не подтверждена и весьма спорна. Лучше все же выбрать мюсли без последнего. Консерванты в мюсли, как и в любой другой пище, неполезны для организма, поэтому лучше избегать содержащих их продуктов

Лучшие мюсли могут содержать в своем составе только натуральные ингредиенты: овсяные и пшеничные хлопья, отруби, орехи, фрукты, подсолнечное масло, солод, какао и т. д. Стоит отметить, что пачка мюсли должна быть из плотного непрозрачного материала, так как попадание солнечного света вызывает прогоркание продукта и приводит к разрушению витаминов. Предпочтение стоит отдавать мюсли в упаковке с застежкой "зиппер", которая позволит закрывать мюсли после каждого использования и сохранит их в сухом виде.

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