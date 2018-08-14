Ученые рассказали, какая пища сохранит острый слух до старости

Диета способна сохранить женщине острый слух до старости. Таково мнение экспертов из американского Женского госпиталя Бригама, пишет Journal of Nutrition.
Это заключение было сделано после анализа информации о 71 тыс женщин, за которыми следили 22 года. Данные доказали, что те, кто предпочитал продукты, рекомендуемые при средиземноморской или DASH диетах (последнюю советуют гипертоникам), защищали слух от проблем, возникающих с возрастом.
Стоит отметить, что при средиземноморской диете эффект достигается благодаря оливковому маслу, рыбе, овощам, фруктам, зерновым, бобовым, орехам и минимальному количеству спиртного. При DASH — фруктам, овощам, обезжиренным молочным продуктам и минимуме соли.
Эксперты отметили, что строгость в рационе на 30% увеличивает шанс женщины не иметь в старости проблем со слухом. Однако ученые пока не могут объяснить, причину, что обеспечивает взаимосвязь.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что завышенный индекс массы тела и курение приводят к ухудшению слуха. Такой вывод был сделан после проведения широкомасштабного исследования, в котором приняли участие более 4 000 человек. У курящих людей с избыточным весом было отмечено нарушение слуховой функции и прогрессирующее перекрытие слухового канала в барабанной перепонке. Нервные клетки в ушах этих испытуемых работали неправильно. Были также зафиксированы признаки неверной интерпретации звуков в результате сбоя нейросенсорной функции, а также звон в ушах или хроническое поражение внутреннего уха.
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