Ученые: женщины гораздо легче мужчин переносят болезни

К такому выводу пришли исследователи известной клинике Мейо, в городе Рочестер Соединенных Штатов Америки. Ученые заразили гриппом мышей. Через какое-то время они заметили, что грызуны женского пола гораздо активнее, нежели грызуны пола мужского: у тех симптомы болезни были выражены гораздо ярче.

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На этом пытливые ученые не остановились и продолжили исследование. Как выяснилось, уровень иммунитета зависит также и от количества тестостерона в организме. Так, чем выше уровень этого мужского полового гормона, тем слабее иммунитет. Исследователи заявили, что пока нет абсолютно никаких причин думать, что у людей все иначе.

Ученые считают, что мужской организм реагирует на вирусы и микробы в разы сильнее, чем женский, даже если болезнь еще не началась. При минимальной угрозе заболеть организм мужчины уже начинает реагировать на потенциальную угрозу, что может привести к слабости, снижению активности, упадку настроения. Женщины же часто расценивают такое поведение мужчин как капризы и желание привлечь внимание.

Был выдвинут вывод, что эволюция ослабила мужской иммунитет из-за их склонности к риску. Согласно опросам, мужчины моют руки гораздо реже женщин. Следовательно, чем ниже уровень самосохранения, тем большее влияние на организм оказывают внешние факторы. Вот и получается, что при самом незначительном заболевании мужчина будет чувствовать себя гораздо хуже, нежели женщина.

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