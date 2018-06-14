Проглотивших батарейки детей будут спасать медом

Если вдруг Ваш ребенок проглотил батарейку, нужно незамедлительно обратиться к медикам. А потом сразу же дать ему мед. Это нужно сделать обязательно — если, конечно, у малыша нет аллергии на данный продукт. Мед способен облегчить травму и увеличить шансы на спасение ребенка. К такому выводу пришла команда врачей во главе с Яном Джейкобсом из Детской больницы Филадельфии, США.

Джейкобс приводит статистику — в Соединенных Штатах Америки дети глотают батарейки около трех тысяч раз в год. А в этом десятилетии летальных исходов в этой связи зафиксировано в 12 раз больше, чем в десятилетии предыдущем.

Дети обожают тащить в рот все, что попадется под руку. Маленькие батарейки, внешне напоминающие таблетки, наверное, и вовсе напоминают им леденцы или конфеты. Все бы ничего, да вот только "леденцы" эти содержат опасную щелочь. Это может привести к гибели ребенка.

Первые два часа после проглатывания подобного предмета являются самым опасными. Поэтому сразу после того, как вызвали скорую, родителям стоит дать ребенку мед. Почему именно мед? Потому что он послужит своеобразным защитным барьером между опасным веществом и живыми тканями. Мед подходит для этого как нельзя лучше: мягкий, кислый и вязкий он устойчиво осядет на стенках пищевода и хоть немного нейтрализует щелочь. К тому же, мед — один из самых распространенных продуктов, и есть на кухне у большинства семей.

Исследователи подчеркнули, что данная мера — не панацея. Лучшее оружие против подобного — бдительность родителей. Стоит просто спрятать батарейки подальше от ребенка.