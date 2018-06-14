Семь чудо-продуктов для вечной привлекательности

Еда призвана помогать организму человека, давать силы, поддерживая здоровье. Однако есть продукты, что способствуют этому "усерднее" других.



Раскрыт секрет вечной молодости

В лидерах красная рыба. Она содержит омега-3, именно этот компонент помогает коже быть упругой, удерживая необходимую влагу. Омега-3 способно не только поддержать здоровье, но и повернуть время вспять, восстановив уже увядшую кожу.

Следующий "помощник" - авокадо. Оно также помогает поддерживать кожу в хорошем состоянии, минимизирует вред от солнечных лучей и заживляет ранки.

Помогает телу и витамин С, содержащийся в томатах. Он неотъемлемый компонент в ходе синтеза коллагена, а также чудо-продукт помогает защититься от вредных солнечных лучей.

Далее хорошая новость для сладкоежек. Шоколад все же полезен, он обладает антиоксидантами флавоноидами, что не дают коже погибнуть от ультрафиолета. Стоит, однако, помнить, полезен лишь черный шоколад. Способствуют производству эластина и коллагена яйца, кроме того, в желтке есть витамины Е, D и А.

Орехи очищают организм от токсинов, этому способствует витамин Е, коим богаты фундук, миндаль и грецкий орех. Также в них есть коэнзим Q10, способный "вылечить" от морщин.

И последнее — зеленый чай. Он обладает противовоспалительным эффектом, оберегает от рака кожи, канцерогенов и ультрафиолета.

Читайте также:

8 продуктов женской красоты

Еда, которая делает нас красивыми

Сон и хорошая пища избавят от целлюлита