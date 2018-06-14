Врачи: лежишь со смартфоном - готовься ослепнуть

"Окно в мир" в виде смартфона может лишить возможности видеть вовсе. Слишком долгое времяпрепровождение с гаджетом в положении лежа может приводить к серьезным проблемам со зрением.

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В Британии такие случаи временной слепоты уже были зафиксированы у двух женщин. Ученые изучили обе истории в деталях.

Одна из пациентов — молодая особа 22 лет предъявляла жалобы на слепоту правого глаза в темное время суток. Это состояние, по ее словам, бывает у нее два раза в неделю на протяжении года. Между тем анализы и различные тесты патологий не выявили.

Вторая пострадавшая — женщина 40 лет — в течение полугода, просыпаясь, не могла в течение 15 минут видеть одним глазом. И в ее случае причину сразу найти не удалось.

Продолжение расследования выявило то, что объединяло истории двух дам. Слепота обычно наступала после того, как они долгое время не отводили взгляда от смартфона, при этом использовался телефон ими лежа и смотрели они в него преимущественно одним глазом. Другой оказывался прикрыт подушкой.

Эксперты сделали заключение, что закрытый от излучаемого смартфоном света глаз адаптировался к темноте, а второй — к яркому излучению. Соответственно, когда глаз, привыкший к свету, лишался этого источника, он временно терял способность видеть… до той поры, пока снова не привыкал к свету.

Медики решились проверить свою теорию "на собственной шкуре" и также отметили, что зрение ухудшилось. Врачи прогнозируют увеличение жалоб пациентов на такого рода проблемы, поскольку экраны гаджетов становятся все ярче, а продолжительность "общения" с ними людей — дольше.

Чтобы минимизировать вред, специалисты рекомендуют использовать смартфоны в освещенных помещениях, а если такой возможности нет, уменьшать яркость дисплея.

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