Совам на заметку: недосып не только убивает, но и спасает

Медики недавно пришли к выводу, что недосып может влиять как в отрицательную, так и в положительную стороны.

Сообщается, что в тех случаях, когда людям приходится рано вставать, зачастую им приходится делать все на автомате. А при более позднем подъеме мы зачастую долго копаемся и не успеваем переделать все намеченные дела.

Дело в том, что утром возрастает выработка дофамина, как раз и ответственного за такую активность. При этом с тем, чтобы сконцентрироваться на какой-то одной задаче, могут возникнуть трудности. А еще люди становятся раздражительными и могут на кого-то срываться без повода.

У невыспавшихся людей также снижается уровень серотонина. поэтому можно ощущать раздражение и плохое настроение. В то же время и избыток серотонина вреден: при этом могут наблюдаться тревожность, панические расстройства, сильное возбуждение, судороги, галлюцинации, тахикардия, повышенное давление.

Как ранее писал американский медицинский журнал JAMA Psychiatry, у людей, страдающих социофобией, уровень серотонина в организме повышен. А эксперты из Уппсальского университета выявили связь между повышенным уровнем серотонина и чувством страха. Так что при увеличенной выработке серотонина недосып также может быть полезен.