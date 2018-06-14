Ученые выяснили, что нужно пить перед сексом

Сексологи пришли к мнению, что небольшое количество алкоголя перед сексом увеличивает длительность эрекции у мужчин. Исследователи отмечают, что лучше всего в этом плане помогает шампанское. Другие виды алкоголя, как и слишком большая доза шампанского, может лишь навредить процессу.

фото: pxhere.com

Также сексологи отметили, что в небольших дозах шампанское положительно влияет на работу мозга и сердца партнеров, что также может благоприятно сказаться на половом акте.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о другом любопытном исследовании, касающемся половой жизни и эрекции. Ученые обнаружили прямую взаимосвязь заболеваний сердца с потенцией у мужчин. Так, те из них, что имели проблемы с сердцем, жаловались на низкую потенцию или ее отсутствие. По мнению специалистов, врачам необходимо должным образом обращать внимание на жалобы пациентов на проблемы с потенцией, так как это может говорить о проблемах с сосудами и сердцем.

Сексологи считают, что по мере созревания мужчины длительность полового акта может меняться. Так, считают они, в возрасте до 22-23 лет она минимальна. Позже, после того, как мужчине исполнится 26 лет и больше, длительность полового зачастую увеличивается. По словам специалистов, это связано с тем, что с возрастом у мужчин снижается сексуальная возбудимость.

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