Ученые: "Не пошел ко врачу - увеличил риск смерти"

Группа исследователей из Университета Глазгоу во главе с Россом Маккуини изучили влияние пропущенных визитов к врачу на угрозу преждевременной смерти. Проанализировав информацию о 824 тысячах пациентах в период с 2013 по 2016 год ученые пришли к выводу, что 2 пропущенных визита к врачу ежегодно увеличивают риск смерти в 8 раз.

Особенно это касается пациентов, у которых диагностировали хронические заболевания или психологические расстройства. Путем изучения открытых источников, ученые выяснили, что пациенты с психологическими расстройствами в большей степени отказывались от посещений врачей, чем пациенты с хроническими заболеваниями.

По имеющейся у исследователей статистике, больные пропустившие два или более визита к врачу в год умирали в три раза чаще. Пациенты с психологическими расстройствами умирали в 8 раз чаще. Средний возраст погибших пациентов с хроническими заболеваниями составил 80 лет, в то время как жизнь пациентов с психологическими расстройствами обрывалась в среднем в 50 лет. Медики считают это преждевременной смертью. Примечательно то, что людей с психологическими расстройствами приводили к смерти преимущественно внешние факторы: наркотики, алкоголь, суицид.

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