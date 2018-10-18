Черви из сырой рыбы защитят человека от рака

Неожиданное открытие сделали индийские ученые. Паразитические черви, которые передаются человеку через сырую рыбу, защищают его организм от некоторых видов онкологических заболеваний.
Речь идет вообще-то не столько о рыбе, сколько о гельминтах. Это паразитические черви, которые живут в человеке, попадая в него через животных и в том числе через рыбные продукты.
До сих пор считалось, что ленточные или круглые черви, которые часто попадают в организм человека с сырой рыбой, очень для него вредны.
Индийцы сначала выяснили, что они не так вредны, как принято считать, а потом решили проверить, нет ли от паразитов, обитающих в кишечнике какой-нибудь пользы.
Они провели эксперименты на животных и убедительно показали, что гельминты защищают организм не только от онкологических заболеваний. Хорошо помогают эти паразиты от рассеянного склероза, воспалительных заболеваний кишечника, и от аллергии.
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