111-летний австралиец поделился секретом долгожительства

Самый "возрастной" австралиец — 111-летний Декстер Крюгер - считает одним из главных секретов своего долгожительства "употребление куриных мозгов".

Крюгер рассказал Австралийской радиовещательной корпорации:

"Куриные мозги. Знаешь, у цыплят есть голова. И там, внутри, есть мозг. Он крошечный, но необыкновенно вкусный и полезный. И эта восхитительная мелочь, — сказал Крюгер. — Есть только один маленький кусочек.”

Учитывая прогноз ООН, касающийся продолжительности жизни людей, вероятно, нелишним будет к совету Декстера Крюгера прислушаться.

Кстати, вот, что предрекают эксперты ООН:

Средняя продолжительность жизни упадет к 2040 году

Эпидемии ВИЧ, диабета, ожирения и загрязнение воздуха могут уменьшить среднюю продолжительность жизни в мире к середине столетия. Статью об этом опубликовали эксперты ООН в журнале Lancet.

"Не стоит думать, что это обязательно произойдет — существует множество траекторий развития систем здравоохранения мира, каждая из которых имеет достаточно широкий разброс", — заявил Кайл Форман (Kyle Foreman) из университета Вашингтона в Сиэтле (США).

Обычно продолжительность человеческой жизни не является неким неизменяющимся показателем — до рождения цивилизации она составляла от 20 до 30 лет и затем постепенно росла по мере развития науки и медицины. На данный момент люди живут более 60 лет во многих странах мира, и свыше 80 лет — в Японии и в других развитых государствах с высоким качеством жизни и медицины.

Форман и ведущие эксперты ООН и ВОЗ попытались спрогнозировать, как ВИЧ, диабет, ожирение и загрязнение воздуха могут повлиять на сроки жизни человека в двух сотнях стран в 2040 году.

Так, по прогнозам экспертов наибольшей продолжительности жизни сможет достичь Китай. Количество прожитых лет в этой стране увеличится на 5,6 лет, чем сегодня. Аналогичные результаты могут быть достигнуты в Сирии — в рейтинге долгожительства она поднимется с 137 на 80 строчку при условии, что нынешний конфликт в арабской республике будет мирно разрешен.

Хуже всего станет в Палестинской автономии. Ее строчка в рейтинге упадет с 114 на 152 место в рейтинге долгожительства. Почти так же ухудшится положение США. Америка опустится с 44 на 64 строчку, а ее граждане начнут жить на два года меньше.

Японию потеснит Испания, а в десятку войдет Португалия, которая сейчас находится на 23 строчке в этом рейтинге. При худшем развитии событий, продолжительность жизни во всех странах из топ-10, кроме Японии и Испании, снизится примерно на год.

Россия улучшит свое положение в любом случае. При хорошем сценарии она поднимется с 123 на 105 место и получит примерно 10 лет дополнительной жизни. При плохом — переместится с 123 на 112 строчку, и это добавит 1,5 года жизни.

Все негативные изменения ученые связывают с распространением ВИЧ в развивающихся странах, а также различных незаразных болезней в развитых странах. Многие из них, например, хроническая обструкционная болезнь легких, диабет, а также нарушения в работе почек и болезнь Альцгеймера, прочно обоснуются в "десятке" ведущих причин смерти к середине столетия.

Таким образом, борьба с ними станет главной задачей для медиков и ученых в ближайшие годы.

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