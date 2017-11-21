Что должно быть в домашней аптечке в период пандемии

Терапевт Людмила Лапа назвала типы лекарств, которые необходимо всегда иметь в домашней аптечке во время пандемии.

Советы доктора прозвучали в эфире ТК "Звезда".

"В период опасности заражения любым вирусом в доме надо держать маленькую аптечку, чтобы помочь человеку до прихода врача. Вызвать врача - это обязательно. Но самое главное, чтобы было чем помочь", - говорит Лапа.

При температуре врач посоветовала принимать жаропонижающие лекарства. Помимо этого, терапевт посоветовала хранить в аптечке антибиотитики, в частности - макролиды, поскольку они более безопасны. Она напомнила, что принимать их необходимо только после консультации с врачом.

Также врач посоветовала запастить противовирусными средствами, укрепляющими иммунитет препаратами и лекарствами на основе лактобактерий и бифидобактерий.

К слову, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что поможет избежать простуды и гриппа:

Самый эффективный рецепт от простуды и гриппа - сало и секс

Британские вирусологи нашли необычный, но самый эффективный способ профилактики простудных заболеваний. Справиться с ними помогут, в частности, сало и секс, сообщает профильное СМИ.

Медики выяснили, что на первом месте в профилактике от болезней стоят регулярные половые контакты. В рамках эксперимента добровольцев разбили на две группы. Одна группа во время сезонной эпидемии гриппа и простудных заболеваний занималась сексом в обычном режиме, а вторая — воздерживалась от половых контактов примерно в течение двух месяцев. В итоге представители второй группы болели в два-три раза чаще.

На втором месте по значимости оказалось сало и прочие продукты, богатые жирными кислотами. Эти кислоты эффективно укрепляют иммунитет. Третье место занял сон. Давно известно, что на фоне недосыпа иммунная защита падает.

К списку предлагается добавить к списку еще солнечный свет и спорт, которые тоже помогают поддержать иммунитет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что медики назвали верный способ профилактики простудных заболеваний. Самый главный — мыть руки после улицы и посещения общественных мест.

Это самый просто и эффективных способ не заразиться инфекцией. Причем, процесс мытья рук должен быть тщательным, для контроля времени специалисты ВОЗ советуют мыть руки под песню "Happy birthday to you", а отечественные врачи рекомендуют заменить ее первым куплетом песни крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже".