Зубная паста защитит от сердечного приступа

Специалисты провели исследование и пришли к выводу, что зубная паста может не только защитить от заболеваний полости рта.

Ученые обнаружили уникальный компонент и добавили его в зубную пасту. Его использование рассчитано на 30-дневный курс. Новый компонент оказывает благотворное влияние на здоровье сердца, он даже может защитить от сердечного приступа.

Также стоит отметить, что уникальный компонент даже способен блокировать возможный инсульт.

В 2017 году "Правда.Ру" писала о том, что ученые заявили о создании зубной пасты с функциями восстановления эмали.

Создана зубная паста, восстанавливающая зубы

Британские ученые презентовали зубную пасту, способную восстанавливать зубы.

Отмечается, что одним из компонентов стало быстрорастворяющееся биоактивное стекло. Эффект восстановления основан на выделении фторида, а также формировании химвещества со структурой подобной тканям зуба.

Эта разработка смогла привлечь внимание экспертов стоматологической области. Ее создатели заявили, что уникальность созданной зубной пасты заключается в ее способности восполнять минеральный состав зубов.

Соответственно, она может использоваться как в терапевтических, так и в профилактических целях, подытожили разработчики.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в зубной пасте и некоторых пищевых продуктах обнаружен ингредиент, который может вызвать рак. Исследование об этом опубликовано в журнале Scientific Reports.

Речь идет о пищевом красителе E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания. Оказалось, что он вызывает предраковые заболевания. К такому выводу пришли ученые из Франции и Люксембурга, которые провели ряд экспериментов на грызунах.

Опыты проводили на крысах. В течение 100 дней им вводили краситель в тех количествах, которые пропорционально получают люди через пищевые продукты и косметику. Предраковые новообразования были обнаружены в кишечнике или толстой кишке у 40% крыс, подвергавшихся воздействию химического вещества. Влияние красителя на людей еще предстоит выяснить.