Специалисты провели исследование и пришли к выводу, что зубная паста может не только защитить от заболеваний полости рта.
Ученые обнаружили уникальный компонент и добавили его в зубную пасту. Его использование рассчитано на 30-дневный курс. Новый компонент оказывает благотворное влияние на здоровье сердца, он даже может защитить от сердечного приступа.
Также стоит отметить, что уникальный компонент даже способен блокировать возможный инсульт.
В 2017 году "Правда.Ру" писала о том, что ученые заявили о создании зубной пасты с функциями восстановления эмали.
Британские ученые презентовали зубную пасту, способную восстанавливать зубы.
Отмечается, что одним из компонентов стало быстрорастворяющееся биоактивное стекло. Эффект восстановления основан на выделении фторида, а также формировании химвещества со структурой подобной тканям зуба.
Эта разработка смогла привлечь внимание экспертов стоматологической области. Ее создатели заявили, что уникальность созданной зубной пасты заключается в ее способности восполнять минеральный состав зубов.
Соответственно, она может использоваться как в терапевтических, так и в профилактических целях, подытожили разработчики.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что в зубной пасте и некоторых пищевых продуктах обнаружен ингредиент, который может вызвать рак. Исследование об этом опубликовано в журнале Scientific Reports.
Речь идет о пищевом красителе E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания. Оказалось, что он вызывает предраковые заболевания. К такому выводу пришли ученые из Франции и Люксембурга, которые провели ряд экспериментов на грызунах.
Опыты проводили на крысах. В течение 100 дней им вводили краситель в тех количествах, которые пропорционально получают люди через пищевые продукты и косметику. Предраковые новообразования были обнаружены в кишечнике или толстой кишке у 40% крыс, подвергавшихся воздействию химического вещества. Влияние красителя на людей еще предстоит выяснить.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.