Врачи готовы применять новые технологии. Дело за пациентами

На прошедшем в Самаре заседании Совета по развитию цифровой экономики речь шла, помимо прочего, и о мерах по обеспечению доступности качественным медицинским обслуживанием жителей российских регионов.

Присутствовавшие на обсуждении представители профильных министерств, ведомств, промышленных предприятий, экспертных организаций и науки пришли к единому мнению:

поскольку регионах есть спрос на качественную медицину, но большие проблемы с ее доступностью, пора начинать в полной мере использовать возможности телемедицины.

Необходимые технологии в стране есть

Тем более, что, по словам Антона Немкина, президента фонда "Цифровая долина Сочи" и члена Совета по развитию цифровой экономики:

"технологически страна к этому готова. Все необходимые ресурсы есть. Дело за интеграцией. Нужно еще объяснять людям, как это всё работает, чтобы пациенты привыкали пользоваться услугами телемедицины. В ближайшее время прорывом должно стать вовлечение людей в процесс цифровизации, в сферу телемедицины. Потому что мало систему сделать, надо еще, чтобы она заработала".

В чем главный плюс телемедицины

Немкин напомнил участникам совещания, что во всем мире уже оценены возможности телемедицины, и она является "быстрорастущим сегментом здравоохранения в целом ряде стран":

"посредством современных технологий врач может дистанционно поставить диагноз и назначить лечение".

Андрей Турчак, зампред Совфеда, рассказал, что в России сегодня услугами телемедицины уже пользуются пациенты в возрасте 25-40 лет, правда, в основном не для лечения болезней:

"Телемедицина позволяет проводить качественную профилактику: за счет дистанционных консультаций, носимых устройств, других современных технологий можно выявлять и предотвращать различные заболевания на ранних стадиях", — сказал Турчак.

Напомним, что на законодательной уровне в России телемедицина существует с 2017 года. Вот что писала о ее введении "Правда.Ру".

Почему телемедицина решит множество проблем — Николай ГЕРАСИМЕНКО

Совет Федерации на днях одобрил закон о внедрении телемедицины. Сообщается, что документ разрешает врачам заниматься мониторингом состояния здоровья пациентов и проводить консилиумы в Интернете. Граждане РФ теперь могут получать консультации посредством Мировой паутины.

Закон также предусматривает создание Единой государственной информационной системы (ЕГИС), где будут храниться электронные медицинские карты и федеральные списки граждан, имеющих отдельные заболевания. Появится возможность через Интернет в электронном виде получать рецепты, справки, медицинские заключения.

Отмечается, что закон вступит в силу 1 января 2018 года. Повысит ли телемедицина качество и доступность медицинской помощи? Смогут ли такие приемы полностью заменить очные? Будут ли защищены права пациентов на врачебную тайну? Об этом в эксклюзивном интервью для читателей "Правды.Ру" рассказал член комитета Госдумы России по охране здоровья Николай Герасименко.

— Получение медицинских услуг через Интернет со следующего года станет законной практикой. Можно ли говорить о том, что закон о телемедицине повысит качество услуг и доступность медицинской помощи?

— Этот закон очень нужен. Мы серьезно отстали от мирового сообщества в развитии информационных технологий в медицине. У нас все системы разрознены: каждый город, субъект РФ пользуется своей системой. Главная задача закона заключается в том, чтобы создать целостную информационную систему здравоохранения России из всего хаоса, который у нас творится в медицине. Но я думаю, что сейчас это будет происходить поэтапно, по мере возможности регионов.

Например, сейчас в Алтайском крае уже действует электронная выписка рецептов, электронные больничные листы, и телемедицина довольно хорошо развита. Это вопросы не одномоментные, не одного года, а на довольно длительную перспективу. Все существующие медицинские сервисы нужно объединить по единым стандартам, единым носителям. Это и выписка больничных листов, выписка электронных рецептов, реестры больных, с разными заболеваниями, которым требуется льготная медикаментозная терапия. Упорядочить весь процесс — это только лишь одно направление. Второе направление — это дальнейшее развитие дистанционной диагностики. Сейчас это называется телемедициной, или консультацией на расстоянии.

— Сможет ли врач в удаленном режиме поставить окончательный диагноз, назначить лечение? Или это останется прерогативой лечащего врача на очном приеме?

— Принято решение, что в любом случае ответственность несет лечащий врач. Воспользоваться советами врача, которые он даст в ходе онлайн-консультации, либо нет — это право лечащего врача. Консультант может давать советы, но ответственным является лечащий врач. Это тоже важный момент телемедицины. Кроме того, я сомневаюсь, что каждый пациент сможет пользоваться интернет-медициной. Это довольно сложно и дорого. Необходимо, чтобы пациент нашел соответствующего медика и обладал необходимыми гаджетами.

На мой взгляд, телемедицина будет более эффективна при консультации врача с врачом. Потому что пациента все-таки надо смотреть, слушать. А по картинке взглянул и определил диагноз — так можно ошибиться. Это неправильный путь. Нужно консультировать именно медика, который ведет этого больного, потому что лечащий врач несет всю ответственность.

— Позволит ли новый закон защитить права пациентов, его личные данные и обеспечить врачебную тайну?

— Да, один из основных вопросов — сохранение врачебной тайны и персональных данных. Это главная задача, которая ставилась перед разработчиками закона. Могу с уверенностью сказать, что люди могут не беспокоиться по этим вопросам. Все их данные защищены.