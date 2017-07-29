На прошедшем в Самаре заседании Совета по развитию цифровой экономики речь шла, помимо прочего, и о мерах по обеспечению доступности качественным медицинским обслуживанием жителей российских регионов.
Присутствовавшие на обсуждении представители профильных министерств, ведомств, промышленных предприятий, экспертных организаций и науки пришли к единому мнению:
Тем более, что, по словам Антона Немкина, президента фонда "Цифровая долина Сочи" и члена Совета по развитию цифровой экономики:
"технологически страна к этому готова. Все необходимые ресурсы есть. Дело за интеграцией. Нужно еще объяснять людям, как это всё работает, чтобы пациенты привыкали пользоваться услугами телемедицины. В ближайшее время прорывом должно стать вовлечение людей в процесс цифровизации, в сферу телемедицины. Потому что мало систему сделать, надо еще, чтобы она заработала".
Немкин напомнил участникам совещания, что во всем мире уже оценены возможности телемедицины, и она является "быстрорастущим сегментом здравоохранения в целом ряде стран":
"посредством современных технологий врач может дистанционно поставить диагноз и назначить лечение".
Андрей Турчак, зампред Совфеда, рассказал, что в России сегодня услугами телемедицины уже пользуются пациенты в возрасте 25-40 лет, правда, в основном не для лечения болезней:
"Телемедицина позволяет проводить качественную профилактику: за счет дистанционных консультаций, носимых устройств, других современных технологий можно выявлять и предотвращать различные заболевания на ранних стадиях", — сказал Турчак.
Совет Федерации на днях одобрил закон о внедрении телемедицины. Сообщается, что документ разрешает врачам заниматься мониторингом состояния здоровья пациентов и проводить консилиумы в Интернете. Граждане РФ теперь могут получать консультации посредством Мировой паутины.
Закон также предусматривает создание Единой государственной информационной системы (ЕГИС), где будут храниться электронные медицинские карты и федеральные списки граждан, имеющих отдельные заболевания. Появится возможность через Интернет в электронном виде получать рецепты, справки, медицинские заключения.
Отмечается, что закон вступит в силу 1 января 2018 года. Повысит ли телемедицина качество и доступность медицинской помощи? Смогут ли такие приемы полностью заменить очные? Будут ли защищены права пациентов на врачебную тайну? Об этом в эксклюзивном интервью для читателей "Правды.Ру" рассказал член комитета Госдумы России по охране здоровья Николай Герасименко.
— Получение медицинских услуг через Интернет со следующего года станет законной практикой. Можно ли говорить о том, что закон о телемедицине повысит качество услуг и доступность медицинской помощи?
— Этот закон очень нужен. Мы серьезно отстали от мирового сообщества в развитии информационных технологий в медицине. У нас все системы разрознены: каждый город, субъект РФ пользуется своей системой. Главная задача закона заключается в том, чтобы создать целостную информационную систему здравоохранения России из всего хаоса, который у нас творится в медицине. Но я думаю, что сейчас это будет происходить поэтапно, по мере возможности регионов.
Например, сейчас в Алтайском крае уже действует электронная выписка рецептов, электронные больничные листы, и телемедицина довольно хорошо развита. Это вопросы не одномоментные, не одного года, а на довольно длительную перспективу. Все существующие медицинские сервисы нужно объединить по единым стандартам, единым носителям. Это и выписка больничных листов, выписка электронных рецептов, реестры больных, с разными заболеваниями, которым требуется льготная медикаментозная терапия. Упорядочить весь процесс — это только лишь одно направление. Второе направление — это дальнейшее развитие дистанционной диагностики. Сейчас это называется телемедициной, или консультацией на расстоянии.
— Сможет ли врач в удаленном режиме поставить окончательный диагноз, назначить лечение? Или это останется прерогативой лечащего врача на очном приеме?
— Принято решение, что в любом случае ответственность несет лечащий врач. Воспользоваться советами врача, которые он даст в ходе онлайн-консультации, либо нет — это право лечащего врача. Консультант может давать советы, но ответственным является лечащий врач. Это тоже важный момент телемедицины. Кроме того, я сомневаюсь, что каждый пациент сможет пользоваться интернет-медициной. Это довольно сложно и дорого. Необходимо, чтобы пациент нашел соответствующего медика и обладал необходимыми гаджетами.
На мой взгляд, телемедицина будет более эффективна при консультации врача с врачом. Потому что пациента все-таки надо смотреть, слушать. А по картинке взглянул и определил диагноз — так можно ошибиться. Это неправильный путь. Нужно консультировать именно медика, который ведет этого больного, потому что лечащий врач несет всю ответственность.
— Позволит ли новый закон защитить права пациентов, его личные данные и обеспечить врачебную тайну?
— Да, один из основных вопросов — сохранение врачебной тайны и персональных данных. Это главная задача, которая ставилась перед разработчиками закона. Могу с уверенностью сказать, что люди могут не беспокоиться по этим вопросам. Все их данные защищены.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.