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Источник Правда.Ру

Депутат Госдумы предложил организовать для россиян курсы личной гигиены

Здоровье

Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает организовывать для россиян курсы по основам личной гигиены в рамках борьбы с новым видом коронавируса и другими недугами. Соответствующее предложение он направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

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По мнению Сухарева, на государственных предприятиях должны организовывать просветительские курсы личной гигиены и антивирусной профилактики. Затем инициативу должны подхватить и частные структуры. 

"Повышение осведомленности граждан поможет не только защитить их здоровье, снизить нагрузку на работников медицинских организаций, но и принесет пользу в экономическом плане, так как десятки тысяч людей не будут выпадать из рабочего процесса", - отметил парламентарий.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ученые обнаружили губительные эффекты женской косметики.

Использование косметики женщиной может негативно отразиться на ее здоровье. К такому выводу пришли американские ученые. Они нашли химические вещества, которые наносят удар по женскому организму, как в декоративной косметике, так и в обычном антибактериальном мыле.

К примеру, в состав лаков для ногтей входят ацетон, толуол и метилметакрилат — токсичные вещества, опасные для здоровья представительниц прекрасного пола. А в антибактериальном мыле медики обнаружили триклозаны, которые приводят к эндокринным нарушениям и гормональному дисбалансу, что способно привести к бесплодию.

Ограничить использование косметики нужно беременным женщинам, уверены ученые. Ведь химические вещества могут повлиять и на здоровье будущего ребенка.

До этого исследователи из США сообщили, что из-за использования косметики в организме копятся токсины, которые также вызывают проблемы со здоровьем. Самыми агрессивными, по мнению медиков, являются дезодоранты, так как в антиперспирантах содержатся соли алюминия, провоцирующие развитие рака груди.

Ранее медики пришли к выводу: вещества, широко используемые в косметике и производстве пластмасс, увеличивают вероятность развития диабета 2 типа. Об этом свидетельствуют результаты исследования шведских ученых.

По словам исследователей, фталаты содержатся приблизительно в 70 процентах косметики для личной гигиены — кремах для лица, кремах для искусственного загара, креме для макияжа, духах. Однако фирмы, как правило, не указывают их в перечне содержащихся веществ, объясняя это тем, что состав их продукции является коммерческой тайной.

Темы курсы гигена госдума здоровье коронавирус иван сухарев профилактика антон котяков
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