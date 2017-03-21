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Источник Правда.Ру

Екатерина Андреева рассказала, от каких продуктов отказалась

Здоровье

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, от чего ей пришлось отказаться, чтобы сохранить форму и не набрать лишний вес. По ее словам, она полностью отказалась от сахара, пирожных, конфет, тортов, полуфабрикатов, консервов, сосисок и колбас.

Также она не употребляет алкоголь, фреши, газировку, кофе и молоко.

"Как сказал один известный французский диетолог: "В России есть один продукт, несовместимый с жизнью, - это майонез", - отметила Андреева. 

"На завтрак - гречневая каша, на обед - куриные биточки с овощами и на ужин будет винегрет", - раскрыла свой рацион телеведущая.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о способе психологического "перепрограммирования" мозга, чтобы похудеть.

Игру для смартфонов разработали психологи из Эксетерского университета: мобильное приложение Foodt способно "перепрограммировать мозг" пользователей и отбить у них желание есть нездоровую пищу. Об этом сообщает The New York Post.

Установив приложение, пользователи увидят на экране полезные для здоровья продукты в зеленых кругах и вредную пищу в красных. Задача игрока — своевременно нажимать только на полезные продукты.

По словам специалистов, подобная "тренировка для мозга" может развить в человеке правильную реакцию на еду в моменты голода. Около 10 минут игры в день способны приучить пользователей хотеть съесть здоровую пищу и не задумываться о вредных перекусах.

В тестировании Foodt принимали участие 83 человека. Результаты показали, что даже не стремившиеся к похудению люди начали ежедневно потреблять в среднем на 200 калорий меньше.

Худеть можно самыми разными способами. К примеру, летом прошлого года канадец Роберто Васкес сумел сбросить целых 11 килограмм за три с половиной недели, поймав абсолютно всех покемонов в приложении Pokemon GO. При этом, гоняясь за монстрами, он прошел чуть ли не 300 километров.

Темы питание майонез продукты похудение лишний вес екатерина андреева
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