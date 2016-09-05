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Питание фруктами при беременности способствует рождению вундеркинда

Здоровье

Ученые пришли к выводу, что если в рационе питания беременной женщины будет много фруктов, она с большей вероятностью родит настоящего вундеркинда.

Ученые: Питание фруктами во время беременности способствует рожд

В эксперименте учёных принимали участие свыше 600 женщин, находившихся в ожидании младенцев. По данным ученых,  у будущих мам, старавшихся употреблять во время беременности больше свежих фруктов, дети растут намного более смышлеными. В рамках масштабного эксперимента было установлено: большую сообразительность, чем у своих ровесников, таким младенцам свойственно демонстрировать уже в течение первого года жизни.

Специалисты внимательно следили за тем, как проходила беременность, и что именно ели в этот период женщины. Впоследствии эксперты наблюдали за появившимися на свет малышами.

Таким образом, если семья желает воспитывать потенциального вундеркинда, то она непременно должна предусмотреть в ежедневном рационе питания будущей мамы наличие самых разных фруктов.

При этом есть риск и негативных последствий такой диеты, поскольку фрукты содержат в себе сахар и ряд элементов, способных навредить и женщине, и плоду, который она вынашивает.

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