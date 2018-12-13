Женщина едва не умерла, решив "почиститься" соевым соусом

Женщина в возрасте 39 лет, начитавшись из сомнительных источников рекомендаций об очищении организма, решила испробовать один из способов и вывести шлаки и токсины с помощью соевого соуса. Она выпила целый литр, подвергнув свою жизнь смертельной опасности и заполучив необратимые последствия, сообщает сайт pora.ru.

Вместо ожидаемой пользы от процедуры, у женщины остановилось сердце, а уровень соли в организме, как выяснили врачи, достиг 200 г. Для наступления смерти нужно в пять раз меньше. В больнице при попытке медиков снизить уровень натрия в крови произошло повреждение мозга. К этому привело резкое изменение показателей.

Муж пострадавшей рассказал, что его жена в течение шести месяцев ела только белый хлеб и рыбные консервы, думая, что она очищает организм. Женщина похудела на 12 килограммов, чувствовала себя плохо, испытывая мощнейший дефицит железа и витаминов.

Сейчас женщина по-прежнему находится в больнице, ей поставлен диагноз "центральный понтинный миелинолиз". Это значит, что нервные клетки не способны передавать сигналы друг другу. Больная не может двигать руками и ногами, разговаривать и глотать.

Читайте также:

Вы хотите похудеть. Очищение организма от токсинов

Лучший способ очистить организм — сауна

Чистка от паразитов

Четыре способа контроля над правильным питанием

Чаще поднимайте руки вверх