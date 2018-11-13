В Китае создали гель, который заживляет без рубцов

Журнал Biomaterial Science написал о создании геля, в основе которого использован протеин шелка, заживляющий раны без следов от шрамов, сообщает pora.ru.

Китайские ученые применили для разработки серицин, в больших количествах содержащийся в шелковых волокнах. Для наличия поперечной связи белковых цепей вещество после извлечение из шелка облучается ультрафиолетом и фотоинициатором. Таким методом и получается гель, благоприятно действующий на клетки и хорошо к ним прирастающий.

Иммунной реакции организма на вещество учеными не зарегистрировано, воспалительные процессы гелем активно подавляются, и при этом стимулируется развитие новых кровеносных сосудов. Именно поэтому на поврежденном месте нарастает новая кожа вместо образования рубца.

Описаны также антисептические свойства геля, защищающие рану от попадания инфекции. А этот фактор способствует ускоренному заживлению.

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