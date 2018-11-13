Как выяснили ученые Института биофизики РАН и Сибирского федерального университета (СФУ) самой полезной рыбой для здоровья является богандинский голец, пишет "Поплавок".
Речь идет о гольце, который обитает в озерах на севере Красноярского края. Ценность обитающей там рыбешки заключается в том, что в ней содержится самое большое количество рыбьего жира.
Как утверждает заведующий кафедрой СФУ Михаил Гладышев, "для обеспечения суточной потребности в полиненасыщенном жире омега-3, человеку достаточно съедать каждый день по 30 граммов этой рыбы".
Ученые СФУ также уверяют, ссылаясь на свои многолетние исследования, что пресноводная рыба во всех отношениях гораздо полезнее морской.
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