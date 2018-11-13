Ежедневная чашка чая снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университета Западной Австралии.
Они проанализировали данные исследований, которые продолжались 23 года. В них приняли участие 53 тысячи человек, из которых 12 тысяч имели заболеваний сердца. Выяснилось, что употребление продуктов, которые содержат около 500 мг флавонидов, снижают риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам ученых, связано это с противовоспалительными свойствами элемента. Необходимое количество его содержится в чашке чая или горсти черники. Вот только от курения и употребления алкогольных напитков придется отказаться, поскольку в противном случае эффекта от чая и черники не будет.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", ученые составили список напитков, которые помогают в борьбе с лишним весом. На первом месте оказался зеленый чай. Все те же флавониды и кофеин, которые в нем содержатся, ускоряют процесс метаболизма. Правда, в этом случае эксперты посоветовали выпивать несколько чашек чая в день.
На втором месте томатный сок, который помогает снизить уровень холестирина в крови. На третьем яблочный уксус, разбавленный водой. Он помогает использовать жировые накопления как источник энергии.
Хотя разумеется, наиболее эффективным вариантом составления диеты является консультация со специалистом и составление индивидуального плана.
А вот американские ученые одно из своих исследований посвятили изучению свойств кофе. И выяснили, что несколько его чашек в день значительно повышают болевой порог. Те, кто выпивал больше кофе в течение дня, жаловались на боль значительно позже, чем те, кто пил кофе мало.
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