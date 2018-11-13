Врачи извлекли из желудка малыша открытую булавку

Применив эндоскопический метод, хирурги Краснодарской детской краевой больницы вынули из желудка 10-месячного малыша, раскрытую булавку, которая воткнулась в стенку органа, сообщает pora.ru.

Родители привезли ребенка в приемное отделение, когда заметили, что ему стало плохо. Рентгеновское исследование показало причину ухудшения состояния мальчика. Врачи приняли срочные меры по спасению маленького пациента, обойдясь без полостной операции.

Дети по недосмотру взрослых часто проглатывают или вдыхают разные вещи, медики эндоскопического отделения регулярно борются за жизнь и здоровье детей, извлекая из дыхательных органов и желудка монетки, батарейки, булавки, иголки, магнитные шарики, детали игрушек, пуговицы и другие предметы.

Врачи предупреждают родителей о создании безопасной среды для своих детей, так как любознательные малыши стремятся изучить "на вкус" любую попавшую им в руки вещь. Особенно надо помнить о том, что хранение в доступных местах лекарств, шкатулок, мелких предметов, инструментов, средств бытовой химии опасно для здоровья малышей.

Спасенный мальчик сутки наблюдался в отделении хирургии. Сейчас мама с ребенком, жизни которого ничего не угрожает, находятся дома.

Читайте также:

Четверть детей России имеет проблемы с рационом

Инсульт сильно помолодел

Пассивный ребенок — будущий "сердечник"

Как не стать "яжематерью"

Дети планеты дышат грязным воздухом