Жизнь в однокомнатных квартирах ведет к ожирению и сумасшествию

Проживание в тесных однокомнатных квартирах угнетающе действует на психику их жильцов. В этом убеждены специалисты.

Они напоминают, что на одного человека в жилом помещении должно приходиться не менее десяти квадратных метров. В противном случае, из самого безобидного, проживающего ожидают постоянные спутники — нервозность и апатия, следствием которых может стать и ожирение. В особых случаях речь может идти и о серьезных расстройствах психики, не говоря уже о том, что в таких квартирах быстрее распространяются инфекции, так как нет возможности изолировать заболевшего.

Особенно губительно отсутствие личного пространства может сказаться на детях. Психологи считают, что у тех из них, кто вырос в такой обстановке, могут впоследствии развиться комплексы и замкнутость.

Между тем, как известно, наш дом — отражение нашей личности. И, как ранее писала "Правда.Ру", каждая комната в нем имеет символическое значение, а кавардак свидетельствует об определенной дисгармонии в душе ее хозяина. "Правда.Ру" узнала, какие именно проблемы скрываются за разными захламленными уголками дома.

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