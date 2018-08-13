Больше - инсульт: ученые определили безопасное количество соли

Ученые из Университета Макмастера (Канада) выяснили, какое количество соли можно употреблять в пищу без вреда для здоровья. Об этом сообщает издание The Lancet.
Специалисты обследовали более 95 тысяч человек в возрасте от 30 до 75 лет. "Испытуемые" проживали в 369 разных населенных пунктах мира. Им измеряли кровяное давление, а также брали анализы мочи, чтобы определить количество используемой ими ежедневно соли.
Оказалось, что при потреблении более 5 граммов соли в день систолическое артериальное давление увеличивается на 2,86 миллиметра ртутного столба на каждый дополнительный грамм соли. При этом и чрезмерно низкое потребление соли — менее 3 граммов в сутки — также увеличивало риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Идеальное количество соли, которое не воздействует губительно на здоровье, составило 4,7 грамма соли в день.
Как ранее рассказывала "Правда.Ру", совершенно без соли наш организм может продержаться максимум десять дней.
Дефицит такого микроэлемента, как поваренная соль, приводит к сонливости и мышечной слабости, а в тяжелых случаях — к нарушению координации движений. Соль, точнее ионы хлора, способствуют выработке желудочного сока. Соль — практически единственный источник хлора для организма человека. Недостаток соли восполняется из запасов, находящихся в мышечной и костной тканях, что может привести к их разрушению — остеопорозу.
Именно эти давно известные данные и раскололи медицинский мир на два противоборствующих лагеря. Пока одни носятся с идеей о "белой смерти", другие не находят достаточных оснований для подобного рода заключений. Подробнее — в материале "Правды.Ру".
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