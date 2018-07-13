Названы причины, из-за которых нельзя класть грибы в полиэтиленовые пакеты

Складывать собранные грибы в мешки и полиэтиленовые пакеты опасно для здоровья, предупредил Роспотребнадзор россиян перед началом "тихой охоты". Причина в том, что при таком хранении грибы очень быстро портятся.
Также в ведомстве настаивают: не надо подбирать грибы, что выросли около автомобильных дорог, не надо покупать дары леса в местах, где торговля запрещена.
После того, как урожай собран, следует немедленно приступить к его переработке, так как грибы относятся к категории скоропортящихся продуктов. Специалисты советуют очень аккуратно очистить каждый "трофей" от земли или песка и промыть в нескольких водах, после чего отмочить и отварить. Следует пояснить, что каждый сорт необходимо готовить отдельно. Не стоит мариновать и солить грибы в глиняной глазурованной или оцинкованной посуде.
В Роспотребнадзоре также особо подчеркнули: за детьми надо следить в лесу внимательно, чтобы они не съели сырой гриб. Эта пища тяжела для переваривания, а в организме детей нет необходимого для этого количества ферментов. Специалисты даже не советуют до 14 лет вкушать какие-либо грибы.
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