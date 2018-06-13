Названы травы, что помогут противостоять диабету

В ближайшее время люди не перестанут страдать от диабета. Исходя из последних данных Всемирной организации здравоохранения, более полутора миллионов смертей в год напрямую связаны с этим заболеванием.



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Наиболее распространенным является диабет второго типа. За последние три десятилетия увеличилось количество известных случаев. Ухудшает ситуацию и тот факт, что один из трех взрослых страдает от избыточного веса, а это увеличивает вероятность заболевания, сообщает Natural News.

Стоит отметить, что существует много литературы на эту тему. Большая часть о том, как жить с этой болезнью. Статья, опубликованная в журнале Американских травников, показала, что сделан еще один шаг в поддержании здоровья. Специалисты призывают не пренебрегать этими травами:

Кокциния индийская (Coccinia indica) - растение, которое традиционно используется в аюрведической медицине для лечения диабета. Многочисленные исследования также подтвердили его «способность» предотвращать гликемию.

Женьшень (Panax ginseng) - исследования показали, что трава, обычно называемая корейским женьшенем, может помочь при «транспортировке» глюкозы. Было также установлено, что он усиливает действие вводимого инсулина. Однако людям с гипертонией и астмой рекомендуется избегать P. ginseng, поскольку он может вызвать головные боли и бессонницу.

Американский женьшень (Panax quinquefolius) - клинические испытания обнаружили, что он снижает уровень глюкозы в крови.

Корица (Cinnamomum cassia) - специя хорошо известна своими антигликемическими свойствами, некоторые исследования показывают, что она увеличивает эффективность инсулина.

Чеснок (Allium sativum) - исследования показали, что он может значительно снизить уровень сахара в крови. Это происходит из-за способности приправы стимулировать производство бета-клеток инсулина, что приводит к инсулиноподобной активности в организме.

Семена подорожника (Plantago ovata) - могут значительно снизить уровень сахара в крови после приема пищи у людей с диабетом 2 типа, отмечают исследователи. Эксперты рекомендуют принимать от 10 до 15 граммов в день: три раза в день до еды или два раза в день перед завтраком и ужином. В отличие от других трав, которые влияют на производство инсулина, антигликемический эффект семян подорожника «нацелен» на работу кишечника.

Пажитник (Trigonella foenum-graecum) - главный продукт в средиземноморской кулинарии, как доказано, он обладает свойствами, ингибирующими глюкозу. Кроме того, испытания показали способность травы улучшить гликемический контроль и чувствительность к инсулину без каких-либо побочных эффектов.

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