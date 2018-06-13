Ученые выяснили страшную причину забывчивости

Немецкие ученые обнаружили связь между депрессией и потерей памяти. Выяснилось, что в состоянии затяжной депрессии из памяти человека могут навсегда стираться какие-либо воспоминания. Исследователи говорят, что причина этого — негативное влияние депрессии на клетки мозга.
Ученые из Рурского университета в Бохуми, Германия, воссоздали компьютерную модель мозга человека, страдающего от депрессии и провели с ней ряд тестов. При обострении депрессии искусственная модель демонстрировала прогрессирующую нехватку памяти.
Во время приступов депрессии модель забывала не только о том, что происходило в данный момент или недавно, но и более давние события. Чем дольше продолжался приступ депрессии, тем более прогрессирующим становился процесс забывания.
Замечательная память у тех людей, чья ответственная за это часть мозга формирует достаточное количество новых нейронов. Но в случае депрессии, убедились ученые, новых клеток воспроизводилось недостаточное количество. Это и приводило к тому, что воспоминания стирались из памяти.
Занимательно, что предыдущие исследования заключили, что потеря памяти, ослабление мыслительных функций и падение способности к обучению может быть следствием плохого иммунитета.
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